Затриманих в Саудівській Аравії принців піддають тортурам

"Вони б'ють їх, катують їх, нагороджують їх ляпасами і ображають. Вони намагаються їх зламати", - повідомило джерело

За інформацією газети, зазначені дії здійснюють співробітники американської приватної компанії Academi, яка раніше називалася Blackwater.

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За даними видання сама компанія стверджує про непричетність до тортур, вказуючи на те, що такі дії заборонені американським законодавством.

Нагадаємо, 5 листопада у Саудівській Аравії, за підозрою в корупції, було затримано чотирьох діючих міністра та одинадцять принців. Влада Саудівської Аравії конфіскувала активи заарештованих принців і ряду інших впливових чиновників країни на загальну суму в 800 млрд доларів.