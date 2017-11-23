Затриманих в Саудівській Аравії принців піддають тортурам
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Члени королівської сім'ї і бізнесмени, затримані на початку поточного місяця в Саудівській Аравії, піддаються в ув'язненні тортурам, які здійснюють співробітники приватної американської військової компанії. Про це пише Daily Mail, передає УНН.
"Вони б'ють їх, катують їх, нагороджують їх ляпасами і ображають. Вони намагаються їх зламати", - повідомило джерело
За інформацією газети, зазначені дії здійснюють співробітники американської приватної компанії Academi, яка раніше називалася Blackwater.
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За даними видання сама компанія стверджує про непричетність до тортур, вказуючи на те, що такі дії заборонені американським законодавством.
Нагадаємо, 5 листопада у Саудівській Аравії, за підозрою в корупції, було затримано чотирьох діючих міністра та одинадцять принців. Влада Саудівської Аравії конфіскувала активи заарештованих принців і ряду інших впливових чиновників країни на загальну суму в 800 млрд доларів.