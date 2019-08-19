Задержанные по подозрению в расстреле мужчины и женщины в Чернигове имели при себе автоматы

Двое задержанных по подозрению в совершении убийства в Чернигове имели при себе автоматы Калашникова и гранаты Ф-1, а также пистолет.

Оба задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности, один из них - за умышленное убийство, а другой - за разбой.

Как сообщал УНН, 17 августа в Чернигове в полицию поступил вызов о том, что вблизи пешеходного моста раздались выстрелы. Прибыв на вызов, полицейские обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Выяснилось, что вероятно причастные к совершению убийства уехали на автомобиле, принадлежавшем убитым. Благодаря этому уже в ближайшие часы удалось задержать двух мужчин, которые подозреваются в совершении убийства.