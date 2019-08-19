Затримані за підозрою у розстрілі чоловіка та жінки у Чернігові мали при собі автомати
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Затримані за підозрою у вбивстві чоловіка та жінки у Чернігові мали при собі автомати та гранати. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Двоє затриманих за підозрою у скоєнні вбивства у Чернігові мали при собі автомати Калашникова та гранати Ф-1, а також пістолет.
Обоє затримані раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, один із них – за умисне вбивство, а інший – за розбій.
Як повідомляв УНН, 17 серпня у Чернігові до поліції надійшов виклик про те, що поблизу пішохідного мосту пролунали постріли. Прибувши на виклик, поліцейські виявили тіла чоловіка і жінки з вогнепальними пораненнями. З’ясувалося, що ймовірно причетні до скоєння вбивства поїхали на автомобілі, що належав вбитим. Завдяки цьому вже у найближчі години вдалося затримати двох чоловіків, які підозрюються у скоєнні вбивства.