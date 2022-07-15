Задержали корректировщиков недавних ракетных ударов по Николаеву и области – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила российских агентов, чью информацию о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов оккупанты использовали для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
СБУ установила, что корректировщиками оказались жители Николаевской области. Агенты рф передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи.
Во время обыска, проведенного по местам жительства злоумышленников, обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным.
Корректировщиков вражеских обстрелов задержали, им сообщено о подозрении.
"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к агентурной деятельности лиц", – отметили в СБУ.
Напомним
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что сегодня утром в городе прогремело более 10 мощных взрывов.
Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что российские оккупанты выпустили не менее 10 ракет по двум крупнейшим университетам Николаева.