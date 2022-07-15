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Затримали коригувальників нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та області – СБУ

Затримали коригувальників нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та області – СБУ

Київ • УНН

 • 163231 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Служба безпеки України викрила російських агентів, чию інформація про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об'єктів окупанти використали для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

СБУ встановила, що коригувальниками виявилися жителі Миколаївщини. Агенти рф передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

Під час обшуку, проведеного за місцями проживання зловмисників, виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Коригувальників ворожих обстрілів затримали, їм повідомлено про підозру.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх причетних до агентурної діяльності осіб", – зазначили в СБУ.

Нагадаємо

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що сьогодні вранці у місті прогриміло понад 10 потужних вибухів.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що російські окупанти випустили щонайменше 10 ракет по двох найбільших університетах Миколаєва.

Українські Національні Новини

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