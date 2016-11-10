Пробки в Киеве достигли 6 баллов

По состоянию на 15.50 движение затруднительное в центре города, в частности, на улицах Крещатик, Михаила Грушевского, бульваре Тараса Шевченко, улицах Владимирская, Пушкинская, Богдана Хмельницкого, Бассейная, Владимирском спуске. Скорость движения транспорта там не превышает 5 км в час.

Кроме того, пробки наблюдаются на улице Жилянской, Ивана Федорова, бульваре Леси Украинки, улице Московская, Ярославовом валу.

Также, по данным "Яндекс-карты" в столице зафиксировали шесть ДТП по состоянию на 15.45.