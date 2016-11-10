Затори в Києві сягнули 6 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули восьми балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-карти".
Станом на 15.50 рух ускладнений в центрі міста, зокрема, на вулицях Хрещатик, Михайла Грушевського, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Володимирська, Пушкінська, Богдана Хмельницького, Басейна, Володимирському спуску. Швидкість руху транспорту там не перевищує 5 км на годину.
Окрім того, затори спостерігаються на вулиці Жилянській, Івана Федорова, бульварі Лесі Українки, вулиці Московська, Ярославів вал.
Також, за даними "Яндекс-Карти" у столиці зафіксовано шість ДТП станом на 15.45.