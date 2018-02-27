Пробки в Киеве достигли 10 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. На дорогах Киева по состоянию на 20:00 образовались 10-бальные пробки, передает УНН.
По данным сервиса "Google Maps", в пробках остановился весь центр города, а также Оболонский, Голосеевский район и Бровары.
Автомобили стоят в районе станций метро "Крещатик", "Театральная", "Льва Толстого", "Университет", "Майдан Независимости", "Дворец спорта", "Золотые Ворота", "Олимпийская", "Кловская" и "Дружбы Народов" .
Движение транспорта затруднено на Московском, Дарницком, Южном мостах и моста Патона.
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Самая сложная ситуация в районе бульвара Леси Украинки, а также вдоль всего Набережного шоссе.
Как сообщал УНН, синоптики предупредили о ухудшении погодных условий в Украине 27-28 февраля 2018 года, в стране объявлено штормовое предупреждение.
Напомним, по данным Укргидрометцентра, до конца суток 27 февраля температура снизится до 24 градусов мороза.