Затори в Києві сягнули 10 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. На дорогах Києва станом на 20:00 утворилися 10-бальні затори, передає УНН.
За даними сервісу “Google Maps”, затори охопили весь центр міста, а також Оболонський, Голосіївський район та Бровари.
Автомобілі стоять в районі станцій метро “Хрещатик”, “Театральна”, “Льва Толстого”, “Університет”, “Майдан Незалежності” , “Палац спорту”, “Золоті Ворота” , “Олімпійська”, “Кловська” та “Дружби Народів”.
Рух транспорту ускладнено на Московському, Дарницькому, Південному мостах та мосту Патона.
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Найскладніша ситуація в районі бульвару Лесі Українки, а також уздовж всього Набережного шосе.
Як повідомляв УНН, синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні 27-28 лютого 2018 року, у країні оголошено штормове попередження.
Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, до кінця доби 27 лютого температура знизиться до 24 градусів морозу.