Затонувший танкер "Delfi" у берегов Одессы владелец пообещал забрать за свой счет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Судовладелец заверил Офис Генерального прокурора, чтто заберет затонувший танкер "Delfi" с берега пляжа в Одессе за свой счет. Такой ответ владельцы танкера "Delfi" направили в адрес Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Отмечается, что сейчас компания готовит на согласование план проведения работ по его подъему и демонтажу.
"Компания заверила, что твердо намерена устранить последствия аварии за свой счет. Я надеюсь, что выполнение этого обещания судовладельца будет таким же оперативным, как и его реакция на внимания Офиса Генпрокурора к делу затонувшего танкера. В очередной раз акцентирую внимание, что все процедуры должны проходить не только быстро, но и в рамках действующего законодательства и с соблюдением экологических норм", - подчеркнула Венедиктова.
Напомним, судно "Delfi" потерпело крушение на одном из пляжей города Одесса 22 ноября 2019 года. По данному факту продолжается досудебное расследование в уголовном производстве о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта.
Также сообщалось, что владелец судна должен был до 31 марта 2020 года осуществить меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта. 1 апреля 2020 года дело взяла на контроль Генеральный прокурор Ирина Венедиктова.