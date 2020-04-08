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Затонулий танкер "Delfi" біля берегів Одеси власник пообіцяв забрати власним коштом

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Судновласник запевнив Офіс Генерального прокурора, що забере затонулий танкер “Delfi” з берега пляжу в Одесі за власний кошт. Таку відповідь власники танкера “Delfi” надіслали на адресу Генерального прокурора Ірини Венедіктової, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що наразі компанія готує на погодження план проведення робіт із його підйому і демонтажу.

“Компанія запевнила, що має твердий намір усунути наслідки аварії власним коштом. Я сподіваюся, що виконання цієї обіцянки судновласника буде таким же оперативним, як і його реакція на увагу Офісу Генпрокурора до справи затонулого танкера. Вкотре акцентую увагу, що всі процедури мають відбуватися не тільки швидко, а і в рамках чинного законодавства і з дотриманням екологічних норм”, — наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, судно “Delfi” зазнало аварії на одному із пляжів міста Одеса 22 листопада 2019 року. Наразі за цим фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту.

Також повідомлялося, що власник судна мав до 31 березня 2020 року здійснити заходи для підйому та видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту. 1 квітня 2020 року справу взяла на контроль Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. 

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