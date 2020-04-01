Венедіктова взяла на особистий контроль справу затонулого в Одесі танкера “Delfi”: чому
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заслухала інформацію про стан досудового розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту судном “Delfi”, що зазнало аварії на одному із пляжів Одеси 22 листопада 2019 року і взяла справу під особистий контроль, пеередає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Генпрокурора.
Як повідомили в Офісі, на даний час власник судна досі не здійснив заходів для підйому та видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту, на які мав строк до 31 березня 2020 року.
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“Мною взято цю справу на особистий контроль. Ми вживатимемо заходів щодо забезпечення судновласником компенсації витрат на підняття та видалення судна і задіємо всі законні механізми, щоб усунути наслідки аварії і забруднення моря за його рахунок. Прокуратура докладе всіх зусиль, щоб не допустити безпідставних витрат із державного бюджету на ці цілі, оскільки орієнтовна ціна підйому надто висока — від 18 до 24 мільйонів гривень”, — заявила Венедіктова.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада 2019 – перекинувся.
Пізніше всі члени екіпажу потерпілого судна були врятовані.