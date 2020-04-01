Венедиктова взяла под личный контроль дело затонувшего в Одессе танкера "Delfi": почему
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заслушала информацию о состоянии досудебного расследования уголовного производства по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта судном "Delfi", потрепевшего бедствие на одном из пляжей Одессы 22 ноября 2019 года и взяла дело под личный контроль, пеередае УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Офиса Генпрокурора.
Как сообщили в Офисе, в настоящее время владелец судна до сих пор не осуществил меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта, на что имел срок до 31 марта 2020 года.
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"Мною принято это дело на личный контроль. Мы будем принимать меры по обеспечению судовладельцем компенсации расходов на поднятие и удаление суда и задействуем все законные механизмы, чтобы устранить последствия аварии и загрязнения моря за его счет. Прокуратура приложит все усилия, чтобы не допустить необоснованных расходов из государственного бюджета на эти цели, поскольку ориентировочная цена подъема слишком высока - от 18 до 24 миллионов гривен", - заявила Венедиктова.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября 2019 года - перевернулся.
Позже все члены экипажа потерпевшего судна были спасены.