Осужден мужчина, который хранил у себя во дворе тротиловые шашки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Днепропетровской области суд вынес приговор в виде лишения свободы мужчине, который у себя во дворе хранил взрывчатые вещества - тротиловые шашки. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
"Приговором Пятихатского районного суда Днепропетровской области 44-летний гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (ношение, приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ранее судимый мужчина, находясь на испытательном сроке, незаконно приобрел в Краматорске взрывчатые вещества, а именно 63 тротиловые шашки общей массой 13,4 кг. Их он в дальнейшем хранил у себя во дворе в г. Пятихатки.
Эти взрывчатые вещества правоохранители изъяли в ходе санкционированных обысков.
В прокуратуре добавили, что свою вину мужчина признал полностью.
Напомним, в Запорожской области разоблачили военный схрон.