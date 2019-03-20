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Осужден мужчина, который хранил у себя во дворе тротиловые шашки

Киев • УНН

 • 11192 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Днепропетровской области суд вынес приговор в виде лишения свободы мужчине, который у себя во дворе хранил взрывчатые вещества - тротиловые шашки. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Осужден мужчина, который хранил у себя во дворе тротиловые шашки

"Приговором Пятихатского районного суда Днепропетровской области 44-летний гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (ношение, приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ранее судимый мужчина, находясь на испытательном сроке, незаконно приобрел в Краматорске взрывчатые вещества, а именно 63 тротиловые шашки общей массой 13,4 кг. Их он в дальнейшем хранил у себя во дворе в г. Пятихатки.

Эти взрывчатые вещества правоохранители изъяли в ходе санкционированных обысков.

В прокуратуре добавили, что свою вину мужчина признал полностью.

Напомним, в Запорожской области разоблачили военный схрон.

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