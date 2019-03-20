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Засуджено чоловіка, який зберігав у себе на подвір’ї тротилові шашки

Київ • УНН

 • 11192 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. У Дніпропетровській області суд виніс вирок у вигляді позбавлення волі чоловіку, який у себе на подвір’ї зберігав вибухові речовини - тротилові шашки. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури.

Засуджено чоловіка, який зберігав у себе на подвір’ї тротилові шашки

"Вироком П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області 44-річного громадянина визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України (носіння, придбання, зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Суд призначив йому покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, раніше судимий чоловік, перебуваючи на іспитовому строку, незаконно придбав у Краматорську вибухові речовини, а саме 63 тротилові шашки загальною масою 13,4 кг. Їх він надалі зберігав у себе на подвір’ї у м. П’ятихатки.

Ці вибухові речовини правоохоронці вилучили в ході санкціонованих обшуків.

У прокуратурі додали, що свою вину чоловік визнав повністю.

Нагадаємо, у Запорізькій області викрили військовий схрон.

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