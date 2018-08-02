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У жителя Дніпропетровщини виявили понад 13 кг тротилу

У жителя Дніпропетровщини виявили понад 13 кг тротилу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Правоохоронці виявили склад з вибухівкою у будинку жителя м. П'ятихатки Дніпропетровської області. Про це повідомили у відділ комунікації поліції в області, передає УНН.

"63 тротилові шашки загальною вагою 13,4 кг в ході спільного обшуку вивили співробітники Жовтоводського ВП, працівники СБУ та прокуратури у будинку жителя м. П'ятихатки", - йдеться в повідомленні.

Так, обшук відбувся вчора вранці, 1 серпня, на території домоволодіння 44-річного чоловіка. Крім тротилових шашок, чоловік зберігав 4 запали та дріт до детонаторів. Як розповів підозрюваний, вибухові речовини він привіз із зони проведення операції Об'єднаних сил, де проходив службу, та зберігав для глушіння риби.

Вилучені предмети направили на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. У рамках відкритого за ч. 1 ст. 263 кримінального провадження з'ясовується походження виявленої вибухівки. Тривають подальші слідчі дії.

Нагадаємо, правоохоронці знайшли в одному з гаражів Маріуполя викрадений у 2014 році автомобіль, у салоні якого був арсенал зброї. 

Українські Національні Новини

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