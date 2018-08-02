У жителя Днепропетровской области обнаружили более 13 кг тротила
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Правоохранители обнаружили склад со взрывчаткой в доме жителя г. Пятихатки Днепропетровской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в области, передает УНН.
"63 тротиловые шашки общим весом 13,4 кг в ходе совместного обыска выявили сотрудники Желтоводского ОП, работники СБУ и прокуратуры в доме жителя г. Пятихатки", - говорится в сообщении.
Так, обыск состоялся вчера утром, 1 августа, на территории домовладения 44-летнего мужчины. Кроме тротиловых шашек, мужчина хранил 4 запала и провод к взрывателям. Как рассказал подозреваемый, взрывчатые вещества он привез из зоны проведения операции Объединенных сил, где проходил службу, и хранил для глушения рыбы.
Изъятые предметы направили на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. В рамках открытого по ч. 1 ст. 263 уголовного производства выясняется происхождение обнаруженной взрывчатки. Продолжаются следственные действия.
Напомним, правоохранители нашли в одном из гаражей Мариуполя похищенный в 2014 году автомобиль, в салоне которого был арсенал оружия.