Військовий схрон викрили у Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У жителя Запорізької області знайшли схрон із військовими засобами ураження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Оперативники спецслужби встановили, що житель одного із населених пунктів Олешківського району облаштував на території власного домогосподарства схованку зі зброєю та боєприпасами", - йдеться в повідомленні.
Так, у ході слідчих дій правоохоронці виявили у помешканні фігуранта справи заряди до протитанкового гранатомета "СПГ-9", боєприпаси для автоматичного гранатомета "ВОГ-17М" та підствольного гранатомета "ВОГ-25", набої різного калібру та магазини до автомата Калашникова.
Вилучені військові засоби ураження передано на експертизу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України. Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, СБУ викрила міжрегіональне угрупування на незаконному зберіганні зброї з зони проведення операції Об'єднаних сил.