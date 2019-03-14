Военный схрон разоблачили в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. У жителя Запорожской области нашли схрон с военными средствами поражения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель одного из населенных пунктов Алешковского района устроил на территории собственного домохозяйства тайник с оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении.
Так, в ходе следственных действий правоохранители обнаружили в квартире фигуранта дела заряды к противотанковому гранатомета "СПГ-9", боеприпасы для автоматического гранатомета "ВОГ-17М" и подствольного гранатомета "ВОГ-25", патроны различного калибра и магазины к автомату Калашникова.
Изъятые военные средства поражения передано на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила межрегиональную группировку на незаконном хранении оружия с зоны проведения операции Объединенных сил.