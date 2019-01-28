Осужденный за пособничество в терроризме топ-менеджер семейной компании депутата ищет работу

Джабраилов разместил свое резюме на сайте поиска работы 21 августа 2018 года. Он указал, что владеет украинским, российским и английским языком, имеет высшее образование и не малый стаж работы.

Согласно резюме, последним местом работы Джабраилова была некая "снековая компания", в которой он проработал 1,5 года - с апреля 2016 по октябрь 2017. Там он занимал должность "национального менеджера ВЭД", и выполнял следующие обязанности:

- управление системой продажи на подотчетной территории через непрямые продажи с целью увеличения объемов вторичных продаж и увеличения маржинального дохода корпорации по первичным продажам.

- ведение переговоров с ключевыми клиентами.

- планирование/разработка трейд - маркетинговых мероприятий для дистрибуторов и сетей.

- бюджетирование.

Вероятно, что речь идет о "Снек Экспорт". Потому что в марте 2018 года Джабраилов был осужден Заречным судом города Сумы за пособничество в терроризме и согласно решению суда, с июня 2016 года и по октябрь 2017 года, он трудился именно в ООО "Снэк Экспорт".

Из текста решения суда также следует, что в указный период времени Джабраилов получил более 390 тыс. грн дохода за выполнение обязанностей представителя компании ООО "Снэк Экспорт" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Напомним, в уголовном производстве по факту финансирования терроризма, кроме Джабраилова, подозревается еще один топ-менеджер ООО "Снэк Экспорт" - Денис Пробачай. Во время одного из судебных заседаний его адвокаты заявили, что так называемые “ДНР” и “ЛНР” вообще не является террористическими организациями, поэтому сам факт торговли с ними, не является нарушением украинского законодательства и вроде бы не должен подпадать под действие статьи 258 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).

Сегодня Пробачай остается подозреваемым и арестованным, уголовное дело расследуется дальше сотрудниками СБУ.

Добавим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.