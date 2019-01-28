Осужденный за пособничество в терроризме топ-менеджер семейной компании депутата ищет работу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Экс-сотрудник компании "Снек Экспорт" Юрий Джабраилов ищет работу. Об этом свидетельствует его резюме, опубликованное на портале work.ua.
Джабраилов разместил свое резюме на сайте поиска работы 21 августа 2018 года. Он указал, что владеет украинским, российским и английским языком, имеет высшее образование и не малый стаж работы.
Согласно резюме, последним местом работы Джабраилова была некая "снековая компания", в которой он проработал 1,5 года - с апреля 2016 по октябрь 2017. Там он занимал должность "национального менеджера ВЭД", и выполнял следующие обязанности:
- управление системой продажи на подотчетной территории через непрямые продажи с целью увеличения объемов вторичных продаж и увеличения маржинального дохода корпорации по первичным продажам.
- ведение переговоров с ключевыми клиентами.
- планирование/разработка трейд - маркетинговых мероприятий для дистрибуторов и сетей.
- бюджетирование.
Вероятно, что речь идет о "Снек Экспорт". Потому что в марте 2018 года Джабраилов был осужден Заречным судом города Сумы за пособничество в терроризме и согласно решению суда, с июня 2016 года и по октябрь 2017 года, он трудился именно в ООО "Снэк Экспорт".
Из текста решения суда также следует, что в указный период времени Джабраилов получил более 390 тыс. грн дохода за выполнение обязанностей представителя компании ООО "Снэк Экспорт" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
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Напомним, в уголовном производстве по факту финансирования терроризма, кроме Джабраилова, подозревается еще один топ-менеджер ООО "Снэк Экспорт" - Денис Пробачай. Во время одного из судебных заседаний его адвокаты заявили, что так называемые “ДНР” и “ЛНР” вообще не является террористическими организациями, поэтому сам факт торговли с ними, не является нарушением украинского законодательства и вроде бы не должен подпадать под действие статьи 258 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).
Сегодня Пробачай остается подозреваемым и арестованным, уголовное дело расследуется дальше сотрудниками СБУ.
Добавим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.