"Радикала" Рыбалку из-за бизнеса в ОРДЛО требуют лишить мандата
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. За торговлю с ОРДЛО бойцы АТО требуют лишить Сергея Рыбалку депутатского мандата. Об этом военные заявили во время суда по обжалованию меры пресечения одному из менеджеров снекового бизнеса "радикала", передает УНН.
"Я считаю, что не может быть в Украине касты каких-то неприкасаемых людей, несмотря на то, какое правонарушение или уголовное преступление они совершили. Безусловно, и с господина Рыбаки, и с других, кто позволяет себе торговлю и поддержку (оккупированных территорий, должна быть снята неприкосновенность - ред.)", - заявил советник председателя военно-гражданской администрации г.Красногоровка Донецкой обл. Михаил Подолин.
Так, Апелляционный суд Сумской области, выслушав доводы адвоката подозреваемого Ю.Джабраилова и прокуратуры, оставил сотрудника S.Group под арестом.
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Последнего СБУ подозревает в организации торговли снеками S.Group с ОРДЛО.
"Установлено, что лицами ООО "Снэк Экспорт", налажено дополнительное производство продуктов питания ... для последующей их продажи на территории Донецкой и Луганской народных республик, Российской Федерации и в Автономной Республике Крым ...", - сказано в постановлении сумского суда (согласно которой на предприятии прошли обыски).
В СБУ пока не раскрывают больше деталей дела, однако факты продажи снеков S.Group на временно оккупированных территориях были уже зафиксированы и журналистами.