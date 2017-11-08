"Радикала" Рыбалку из-за бизнеса в ОРДЛО требуют лишить мандата

"Я считаю, что не может быть в Украине касты каких-то неприкасаемых людей, несмотря на то, какое правонарушение или уголовное преступление они совершили. Безусловно, и с господина Рыбаки, и с других, кто позволяет себе торговлю и поддержку (оккупированных территорий, должна быть снята неприкосновенность - ред.)", - заявил советник председателя военно-гражданской администрации г.Красногоровка Донецкой обл. Михаил Подолин.

Так, Апелляционный суд Сумской области, выслушав доводы адвоката подозреваемого Ю.Джабраилова и прокуратуры, оставил сотрудника S.Group под арестом.

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Последнего СБУ подозревает в организации торговли снеками S.Group с ОРДЛО.

"Установлено, что лицами ООО "Снэк Экспорт", налажено дополнительное производство продуктов питания ... для последующей их продажи на территории Донецкой и Луганской народных республик, Российской Федерации и в Автономной Республике Крым ...", - сказано в постановлении сумского суда (согласно которой на предприятии прошли обыски).

В СБУ пока не раскрывают больше деталей дела, однако факты продажи снеков S.Group на временно оккупированных территориях были уже зафиксированы и журналистами.