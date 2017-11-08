“Радикала” Рибалку через бізнес в ОРДЛО вимагають позбавити мандату

"Я вважаю, що не може бути в Україні касти якихось недоторканих людей, не зважаючи на те, яке правопорушення чи кримінальний злочин вони вчинили. Безумовно, і з пана Рибалки, і з інших, хто дозволяє собі торгівлю і підтримку (окупованих територій, має бути знята недоторканність - ред.)", - заявив радник голови військово-цивільної адміністрації м.Красногорівка Донецької обл. Михайло Подолін.

Так, Апеляційний суд Сумської області, вислухавши доводи адвоката підозрюваного Ю.Джабраілова та прокуратури, залишив співробітника S.Group під арештом.

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Останнього СБУ підозрює в організації торгівлі снеками S.Group з ОРДЛО.

"Встановлено що особами ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ", налагоджено додаткове виробництво продуктів харчування... для подальшого її продажу на території Донецької та Луганської народних республік, Російської Федерації та в Автономній Республіці Крим…", - сказано в ухвалі сумського суду (відповідно до якої на підприємстві пройшли обшуки).

В СБУ поки не розкривають більше деталей справи, однак факти продажу снеків S.Group на тимчасово окупованих територіях були вже зафіксовані і журналістами.