Засуджений за пособництво в тероризмі топ-менеджер сімейної компанії депутата шукає роботу

Джабраїлов розмістив своє резюме на сайті пошуку роботи 21 серпня 2018 року. Він вказав, що володіє українською, російською та англійською мовою, має вищу освіту і не малий стаж роботи.

Згідно резюме, останнім місцем роботи Джабраїлова була якась "снекова компанія", в якій він пропрацював 1,5 року - з квітня 2016 по жовтень 2017. Там він займав посаду "національного менеджера ЗЕД", і виконував наступні обов'язки:

- управління системою продажу на підзвітній території через непрямий продаж з метою збільшення обсягів вторинних продажів і збільшення маржинального доходу корпорації за первинними продажами.

- ведення переговорів з ключовими клієнтами.

- планування/розробка трейд - маркетингових заходів для дистриб'юторів і мереж.

- бюджетування.

Ймовірно, що мова йде про "Снек Експорт". Тому що в березні 2018 року Джабраїлов був засуджений Зарічним судом міста Суми за пособництво в тероризмі і, згідно з рішенням суду, з червня 2016 року і до жовтня 2017 року, він працював саме в ТОВ "Снек Експорт".

З тексту рішення суду також випливає, що в указний період часу Джабраїлов отримав понад 390 тис. грн доходу за виконання обов'язків представника компанії ТОВ "Снек Експорт" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Нагадаємо, в кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму, крім Джабраїлова, підозрюється ще один топ-менеджер ТОВ "Снек Експорт" - Денис Пробачай. Під час одного з судових засідань його адвокати заявили, що так звані "ДНР" і "ЛНР" взагалі не є терористичними організаціями, тому сам факт торгівлі з ними, не є порушенням українського законодавства і начебто не повинен підпадати під дію статті 258 Кримінального кодексу Україна (фінансування тероризму).

Сьогодні Пробачай залишається підозрюваним і заарештованим, кримінальна справа розслідується далі співробітниками СБУ.

Додамо, що ТОВ "Снек Експорт" належить батькові народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.