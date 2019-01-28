Засуджений за пособництво в тероризмі топ-менеджер сімейної компанії депутата шукає роботу

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Екс-співробітник компанії "Снек Експорт" Юрій Джабраїлов шукає роботу. Про це свідчить його резюме, опубліковане на порталі work.ua.

Джабраїлов розмістив своє резюме на сайті пошуку роботи 21 серпня 2018 року. Він вказав, що володіє українською, російською та англійською мовою, має вищу освіту і не малий стаж роботи.

Згідно резюме, останнім місцем роботи Джабраїлова була якась "снекова компанія", в якій він пропрацював 1,5 року - з квітня 2016 по жовтень 2017. Там він займав посаду "національного менеджера ЗЕД", і виконував наступні обов'язки:

- управління системою продажу на підзвітній території через непрямий продаж з метою збільшення обсягів вторинних продажів і збільшення маржинального доходу корпорації за первинними продажами.

- ведення переговорів з ключовими клієнтами.

- планування/розробка трейд - маркетингових заходів для дистриб'юторів і мереж.

- бюджетування.

Ймовірно, що мова йде про "Снек Експорт". Тому що в березні 2018 року Джабраїлов був засуджений Зарічним судом міста Суми за пособництво в тероризмі і, згідно з рішенням суду, з червня 2016 року і до жовтня 2017 року, він працював саме в ТОВ "Снек Експорт".

З тексту рішення суду також випливає, що в указний період часу Джабраїлов отримав понад 390 тис. грн доходу за виконання обов'язків представника компанії ТОВ "Снек Експорт" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Нагадаємо, в кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму, крім Джабраїлова, підозрюється ще один топ-менеджер ТОВ "Снек Експорт" - Денис Пробачай. Під час одного з судових засідань його адвокати заявили, що так звані "ДНР" і "ЛНР" взагалі не є терористичними організаціями, тому сам факт торгівлі з ними, не є порушенням українського законодавства і начебто не повинен підпадати під дію статті 258 Кримінального кодексу Україна (фінансування тероризму).

Сьогодні Пробачай залишається підозрюваним і заарештованим, кримінальна справа розслідується далі співробітниками СБУ.

Додамо, що ТОВ "Снек Експорт" належить батькові народного депутата від РПЛ Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

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