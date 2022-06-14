Приговоренный в Донецке к смертной казни у марокканца есть украинское гражданство - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Отец марокканца, приговоренного к смертной казни судом в самопровозглашенной ДНР по обвинению в найме, заявил, что к его сыну следует относиться как к военнопленному, поскольку он является гражданином Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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Марокканец получил украинское гражданство в 2020 году после того, как прошел год военной подготовки как требование для доступа к аэрокосмических технологий в киевском университете, сообщил его отец Тахар Саадун в электронном письме Reuters.
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“Он сдал себя “добровольно” и к к нему следует относиться как к “военнопленного”, — сказал отец.
Напомним
Контролируемый боевиками так называемый “суд” в ОРДО “приговорил” к казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, воевали в составе Вооруженных Сил Украины
Глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что вынесен на временно оккупированной территории Украины приговор двум британским подданным, воевавшим на стороне ВСУ, не является легитимным.