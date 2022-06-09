Вирок, який не має легітимності: Трасс відреагувала на вирок британським підданим
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Винесений на тимчасово окупованій території України «вирок» двом британським підданим, які воювали на боці ЗСУ, не є легітимним. Про це повідомила у своєму акаунті у Twitter голова міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс, пише УНН.
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«Я категорично засуджую вирок Ейдену Асліну та Шону Піннеру, яких утримують російські проксі на сході України. Вони є військовополоненими. Це фальшивий вирок, що не має абсолютно ніякої легітимності», - написала Трасс.
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За її словами, британське дипвідомство продовжить робити все можливе, щоб підтримати своїх громадян.
Контекст
Раніше сьогодні контрольований бойовиками так званий «суд» в ОРДО в четвер «засудив» до страти підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, які воювали у складі Збройних Сил України.
Нагадаємо
Усі іноземні громадяни та особи без громадянства, що беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних Сил України, прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно із Законом України "Про військовий обов'язок та військову службу" 1992 року.
Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України, на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року та Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів. Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як із військовополоненими у разі попадання до рук ворога.