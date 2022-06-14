Засуджений у Донецьку до страти марокканець має українське громадянство - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Батько марокканця, засудженого до смертної кари судом у самопроголошеній "ДНР" за звинуваченням у найманстві, заявив, що до його сина слід ставитися як до військовополоненого, оскільки він є громадянином України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Марокканець отримав українське громадянство у 2020 році після того, як пройшов рік військової підготовки як вимогу для доступу до аерокосмічних технологій у київському університеті, повідомив його батько Тахар Саадун у електронному листі Reuters.
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“Він здав себе “добровільно” і до нього слід ставитися як до “військовополоненого”, — сказав батько.
Вирок буде оскаржено.
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