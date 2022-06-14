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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Засуджений у Донецьку до страти марокканець має українське громадянство - Reuters

Засуджений у Донецьку до страти марокканець має українське громадянство - Reuters

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Батько марокканця, засудженого до смертної кари судом у самопроголошеній "ДНР" за звинуваченням у найманстві, заявив, що до його сина слід ставитися як до військовополоненого, оскільки він є громадянином України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Марокканець отримав українське громадянство у 2020 році після того, як пройшов рік військової підготовки як вимогу для доступу до аерокосмічних технологій у київському університеті, повідомив його батько Тахар Саадун у електронному листі Reuters.

Цитата

“Він здав себе “добровільно” і до нього слід ставитися як до “військовополоненого”, — сказав батько.

Вирок буде оскаржено.

Нагадаємо

Контрольований бойовиками так званий “суд” в ОРДО “засудив” до страти підданих Великої Британії Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також марокканця Саадуна Брагіма, що воювали у складі Збройних Сил України

Глава Міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що винесений на тимчасово окупованій території України вирок двом британським підданим, які воювали на боці ЗСУ, не є легітимним.

Українські Національні Новини

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