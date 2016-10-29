Осужденным пытались передать 11 пакетиков марихуаны в Днепре

Как стало известно, неизвестный с улицы бросил на территорию учреждения сверток с неизвестным веществом зеленого цвета растительного происхождения.

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Материалы об этом событии и изъятые вещества направлены в Красногвардейский районный отдел Национальной полиции для проведения экспертного исследования и принятия решения в соответствии с действующим законодательством.