Осужденным пытались передать 11 пакетиков марихуаны в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 29 октября. УНН. В учреждении исполнения наказаний ГПтС в Днепропетровской области пресекли попытку попадания наркотических веществ к лицам, содержащихся в учреждении, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу ГПтС Украины.
Как стало известно, неизвестный с улицы бросил на территорию учреждения сверток с неизвестным веществом зеленого цвета растительного происхождения.
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Материалы об этом событии и изъятые вещества направлены в Красногвардейский районный отдел Национальной полиции для проведения экспертного исследования и принятия решения в соответствии с действующим законодательством.