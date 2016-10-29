Засудженим намагалися передати 11 пакетиків канабісу в Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В установі виконання покарань ДПтС у Дніпропетровській області попередили спробу потрапляння наркотичних речовин до осіб, що утримуються в установі, передає УНН-Центр з посиланням на прес-службу ДПтС України.
Як стало відомо, невідома особа з вулиці перекинула на територію установи згорток з невідомою речовиною зеленого кольору рослинного походження.
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Матеріали про цю подію та вилучені речовини направлено до Красногвардійського районного відділу Національної поліції для проведення експертного дослідження та ухвалення рішення у відповідності з чинним законодавством.