"Заместителю министра информации ДНР" сообщили о подозрении

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"... 39-летнему жителю Донецка заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что с ноября 2017 года мужчина занимает должность "заместителя министра информации ДНР". В его обязанности входит обеспечение информационной политики оккупационной администрации РФ в Донецкой области, контроль за деятельностью массовых коммуникаций, телевидение, радио, полиграфических и издательских организаций.

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Добавим

По данным прокуратуры, находясь на указанной должности, правонарушитель проводит пропагандистскую работу по формированию среди местного населения мнения о легитимной деятельности так называемой ДНР и героизации преступных действий представителей НЗФ РФ.