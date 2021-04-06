“Заступнику міністра інформації ДНР” повідомили про підозру

Цитата

"... 39-річному мешканцю Донецька заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2017 року чоловік перебуває на посаді “заместителя министра информации ДНР”. До його обов’язків входить забезпечення інформаційної політики окупаційної адміністрації РФ у Донецькій області, контроль за діяльністю масових комунікацій, телебачення, радіо, поліграфічних та видавничих організацій.

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Додамо

За даними прокуратури, перебуваючи на вказаній посаді, правопорушник проводить пропагандистську роботу з формування серед місцевого населення думки щодо легітимної діяльності так званої ДНР та героїзації злочинних дій представників НЗФ РФ.