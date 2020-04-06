СБУ оголосила у розшук так званого "міністра транспорту ДНР"

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Так званому "міністру транспорту" терористичної організації "ДНР" Дмитру Подліпанову заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину у створенні терористичної організації, а також його було оголошено у розшук. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.