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СБУ оголосила у розшук так званого "міністра транспорту ДНР"

СБУ оголосила у розшук так званого "міністра транспорту ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Так званому "міністру транспорту" терористичної організації "ДНР" Дмитру Подліпанову заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину у створенні терористичної організації, а також його було оголошено у розшук. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Наразі так званому "міністру" слідчими СБУ заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, мешканець тимчасово окупованої Ясинуватої, який раніше очолював місцеве локомотивне депо, у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. Ватажки угруповань призначили його керівником залізниці на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

"Перебуваючи на "посаді", підозрюваний займався організацією перевезень учасників бандформувань, їхньої техніки та озброєння для участі у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Також він активно сприяв представникам терористичної організації у створенні псевдодержавних установ", - зазначається у повідомленні.

Так, з 2018 року зловмисник обіймає посаду так званого керівника "міністерства транспорту ДНР".

Також тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Зловмисника оголошено у розшук.

Нагадаємо, СБУ викрила ексбойовика, який у 2014 році замінував шість мостів на Донбасі.

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