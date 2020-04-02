СБУ викрила ексбойовика, який у 2014 році замінував шість мостів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Правоохоронці викрили учасника незаконних збройних формувань, який в 2014 році брав участь у мінуванні шести мостів на Донбасі, згодом підірваних терористами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Досудове слідство встановило, що житель Костянтинівки на Донеччині у 2014 році добровільно приєднався до одного з підрозділів бандформування "Призрак" та протягом літа зі зброєю в руках чинив опір українським військовослужбовцям. Він брав участь у мінуванні чотирьох мостів у Лисичанську на Луганщині та двох мостів на Донеччині, згодом підірваних терористами. Під час звільнення силами АТО Донбасу він повернувся до Костянтинівки до родини та працював на низькокваліфікованих роботах", - сказано у повідомленні.
Наразі затриманий у межах відкритого кримінального провадження співпрацює зі слідством. Він надає покази щодо діяльності терористичної організації, а також причетності РФ до окупації окремих районів Донецької і Луганської областей.
Колишній бойовик, зокрема, повідомив про облаштування бойовиками у 2014 році схрону з військовими засобами ураження. Зі схованки, яка знаходилась у полі поблизу селища Біла Гора Попаснянського району, правоохоронці вилучили автомат АК-74 калібру 5,45 мм, вивезений з тимчасово анексованого Криму, майже 200 набоїв, гранати Ф-1 та РГ-42.
Наразі фігуранту провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Луганщині судитимуть "командира народної міліції ЛНР", підрозділ якого здійснював збройний опір українським військовим, які задіяні в проведенні операції Об’єднаних сил.