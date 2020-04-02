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На Луганщині судитимуть "командира народної міліції ЛНР"

На Луганщині судитимуть "командира народної міліції ЛНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Луганщині судитимуть "командира народної міліції ЛНР", підрозділ якого здійснював збройний опір українським військовим, які задіяні в проведенні операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

"За процесуального керівництва прокурорів управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно особи, яка підозрюється в участі у збройних формуваннях окупаційної адміністрації РФ в Луганській області", - сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що у травні 2019 року громадянин України вступив до лав одного з батальйонів "народної міліції ЛНР", де був призначений "командиром відділення". Вказаний воєнізований підрозділ з місцем дислокації у селищі Чорнухине Попаснянського району Луганської області здійснює збройний опір українським підрозділам, які задіяні в проведенні операції Об’єднаних сил.

Під час протиправної діяльності, що була направлена на підрив державного суверенітету України та зміну меж її території, пособник бойовиків чергував на передових позиціях окупованих територій Луганської та Донецької областей. Також до обов’язків останнього входило ведення журналів бойових дій, карток обстрілів та іншої документації підрозділу.

19 лютого 2020 року вказану особу затримано слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Судом застосовано до останнього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У рамках досудового розслідування підозрюваний повністю визнав свою вину, сприяв розкриттю злочину та надав свідчення про участь інших осіб збройних формувань окупаційної влади, у зв’язку з чим між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості.

Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (Терористичний акт) КК України разом з угодою про визнання винуватості направлено до Лисичанського міського суду Луганської області для розгляду по суті. Сторони дійшли згоди про призначення покарання у виді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, контррозвідники затримали у районі проведення операції Об’єднаних сил колишнього бойовика незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", який 6 років перебував у загальнодержавному розшуку.

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