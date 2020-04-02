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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Луганской области будут судить "командира народной милиции ЛНР"

В Луганской области будут судить "командира народной милиции ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 20212 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Луганской области будут судить "командира народной милиции ЛНР", подразделение которого осуществляло вооруженное сопротивление украинским военным, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"Под процессуальным руководством прокуроров управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении лица, подозреваемого в участии в вооруженных формированиях оккупационной администрации РФ в Луганской области", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в мае 2019 года гражданин Украины вступил в ряды одного из батальонов "народной милиции ЛНР", где был назначен "командиром отделения". Указанное военизированное подразделение с местом дислокации в поселке Чернухино Попаснянского района Луганской области осуществляет вооруженное сопротивление украинским подразделениям, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил.

Во время противоправной деятельности, которая была направлена на подрыв государственного суверенитета Украины и изменение границ ее территории, пособник боевиков дежурил на передовых позициях оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Также в обязанности последнего входило ведение журналов боевых действий, карточек обстрелов и другой документации подразделения.

19 февраля 2020 года указанное лицо задержано следственным отделом 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Судом применено к последнему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках досудебного расследования подозреваемый полностью признал свою вину, способствовал раскрытию преступления и дал показания об участии других лиц вооруженных формирований оккупационной власти, в связи с чем между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Сейчас обвинительный акт по ч. 1 ст. 258-3 (Террористический акт) УК Украины вместе с соглашением о признании виновности направлено в Лисичанский городской суд Луганской области для рассмотрения по существу. Стороны пришли к соглашению о назначении наказания в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, контрразведчики задержали в районе проведения операции Объединенных сил бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", который 6 лет находился в общегосударственном розыске.

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