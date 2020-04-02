СБУ разоблачила экс-боевика, который в 2014 году заминировал шесть мостов на Донбассе

"Досудебное следствие установило, что житель Константиновки Донецкой области в 2014 году добровольно присоединился к одному из подразделений бандформирования "Призрак" и в течение лета с оружием в руках сопротивлялся украинским военнослужащим. Он участвовал в минировании четырех мостов в Лисичанске Луганской и двух мостов в Донецкой областях, впоследствии взорванных террористами. Во время освобождения силами АТО Донбасса он вернулся в Константиновку к семье и работал на низкоквалифицированных работах", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием. Он предоставляет показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Бывший боевик, в частности, сообщил об обустройстве боевиками в 2014 году схрона с военными средствами поражения. Из тайника, который находился в поле возле поселка Белая Гора Попаснянского района, правоохранители изъяли автомат АК-74 калибра 5,45 мм, вывезенный из временно аннексированного Крыма, около 200 патронов, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Луганской области будут судить "командира народной милиции ЛНР", подразделение которого осуществляло вооруженное сопротивление украинским военным, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил.