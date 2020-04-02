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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78657 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 93019 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100996 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100378 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107999 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95060 просмотра

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5 марта, 08:58 • 103983 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131258 просмотра

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СБУ разоблачила экс-боевика, который в 2014 году заминировал шесть мостов на Донбассе

СБУ разоблачила экс-боевика, который в 2014 году заминировал шесть мостов на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11383 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Правоохранители разоблачили участника незаконных вооруженных формирований, который в 2014 году участвовал в минировании шести мостов на Донбассе, впоследствии взорванных террористами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Досудебное следствие установило, что житель Константиновки Донецкой области в 2014 году добровольно присоединился к одному из подразделений бандформирования "Призрак" и в течение лета с оружием в руках сопротивлялся украинским военнослужащим. Он участвовал в минировании четырех мостов в Лисичанске Луганской и двух мостов в Донецкой областях, впоследствии взорванных террористами. Во время освобождения силами АТО Донбасса он вернулся в Константиновку к семье и работал на низкоквалифицированных работах", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием. Он предоставляет показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Бывший боевик, в частности, сообщил об обустройстве боевиками в 2014 году схрона с военными средствами поражения. Из тайника, который находился в поле возле поселка Белая Гора Попаснянского района, правоохранители изъяли автомат АК-74 калибра 5,45 мм, вывезенный из временно аннексированного Крыма, около 200 патронов, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Сейчас фигуранту производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Луганской области будут судить "командира народной милиции ЛНР", подразделение которого осуществляло вооруженное сопротивление украинским военным, которые задействованы в проведении операции Объединенных сил.

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