СБУ объявила в розыск так называемого "министра транспорта ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Так называемому "министру транспорта" террористической организации "ДНР" Дмитрию Подлипанову заочно сообщено о подозрении в совершении преступления в создании террористической организации, а также он был объявлен в розыск. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Сейчас так называемому "министру" следователями СБУ заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следствия, житель временно оккупированной Ясиноватой, ранее возглавлявший местное локомотивное депо, в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Главари группировки назначили его руководителем железной дороги на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.
"Находясь на "должности", подозреваемый занимался организацией перевозок участников бандформирований, их техники и вооружения для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также он активно способствовал представителям террористической организации в создании псевдогосударственных учреждений", - отмечается в сообщении.
Так, с 2018 года злоумышленник занимает должность так называемого руководителя "министерства транспорта ДНР".
Также продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Злоумышленник объявлен в розыск.
Напомним, СБУ разоблачила экс-боевика, который в 2014 году заминировал шесть мостов на Донбассе.