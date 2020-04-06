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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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СБУ объявила в розыск так называемого "министра транспорта ДНР"

СБУ объявила в розыск так называемого "министра транспорта ДНР"

Киев  •  УНН

 • 12360 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Так называемому "министру транспорта" террористической организации "ДНР" Дмитрию Подлипанову заочно сообщено о подозрении в совершении преступления в создании террористической организации, а также он был объявлен в розыск. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сейчас так называемому "министру" следователями СБУ заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, житель временно оккупированной Ясиноватой, ранее возглавлявший местное локомотивное депо, в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Главари группировки назначили его руководителем железной дороги на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

"Находясь на "должности", подозреваемый занимался организацией перевозок участников бандформирований, их техники и вооружения для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Также он активно способствовал представителям террористической организации в создании псевдогосударственных учреждений", - отмечается в сообщении.

Так, с 2018 года злоумышленник занимает должность так называемого руководителя "министерства транспорта ДНР".

Также продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Злоумышленник объявлен в розыск.

Напомним, СБУ разоблачила экс-боевика, который в 2014 году заминировал шесть мостов на Донбассе.

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