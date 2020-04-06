СБУ объявила в розыск так называемого "министра транспорта ДНР"

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Так называемому "министру транспорта" террористической организации "ДНР" Дмитрию Подлипанову заочно сообщено о подозрении в совершении преступления в создании террористической организации, а также он был объявлен в розыск. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.