Заместителя председателя Харьковского облсовета хотят отстранить от должности из-за паспорта рф
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Государственное бюро расследований инициировало отстранение от должности заместителя председателя Харьковского областного совета Богдана Малеваного из-за наличия российского гражданства. Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает УНН.
Детали
"По оперативной информации, у него имеется паспорт гражданина рф, полученный им в 2014 году в городе Севастополь, водительские права и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в россии", – говорится в сообщении.
ГБР обратилось в Харьковский областной совет с целью отстранения должностного лица, поскольку чиновник такого ранга имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области и другой, в частности, тайной.
Вопрос отстранения чиновника от должности Харьковский областной совет планирует рассмотреть в ближайшее время.
Председатель областного совета Татьяна Егорова-Луценко во время пленарного заседания отметила, что речь идет о Богдане Малеваном. Она добавила, что для смены заместителя должно быть юридическое обоснование.
"Мы знаем, что это два варианта: или он пишет заявление по собственному желанию, мы берем его к сведению, это не есть необходимость созвать сессию офлайн в зале. Второй вариант – это когда у нас есть информация от правоохранительных органов или следственных органов, определение суда, подозрения, в которых указано, что необходимо безотлагательно отстранить заместителя от занимаемой должности, это также возможно, если бы это было, и председатель областного совета этот вопрос также должен выносить на сессию, и мы коллегиально отстраняем, или даем распоряжение отстранить, – сказала Егорова-Луценко.
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