Заступника голови Харківської облради хочуть відсторонити від посади через паспорт рф

Деталі

"За оперативною інформацією, у нього наявний паспорт громадянина рф, отриманий ним у 2014 році в місті Севастополь, посвідчення водія та податковий номер, який потрібен, зокрема, для сплати податків у росії", – ідеться у повідомленні.

ДБР звернулося до Харківської обласної ради з метою відсторонення посадовця, оскільки чиновник такого рангу має доступ до інформації, пов’язаної з обороною Харківської області та іншої, зокрема, таємної.

Питання відсторонення чиновника від посади Харківська обласна рада планує розглянути найближчим часом.

Голова обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко під час пленарного засідання зазначила, що йдеться про Богдана Мальованого. Вона додала, що для зміни заступника має бути юридичне обґрунтування.

"Ми знаємо, що це два варіанти: або він пише заяву за власним бажанням, ми беремо її до відома, це не є необхідність скликати сесію офлайн у залі; другий варіант – це коли у нас є інформація від правоохоронних органів або слідчих органів, ухвали суду, підозри, в яких зазначено, що необхідно невідкладно відсторонити заступника від займаної посади, це також можливо, якби це було, і голова обласної ради це питання також має виносити на сесію, і ми колегіально відсторонюємо, або розпорядження відсторонити", – сказала Єгорова-Луценко.

Доповнення

Служба безпеки України повідомила про підозру ще п'ятьом колаборантам, які допомагають росії на тимчасово захоплених територіях.