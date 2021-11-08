Заместителя директора Львовского исторического музея нашли мертвым - полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во Львовской области заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого нашли мертвым. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская.
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“Тело обнаружили 7 ноября в лесном массиве недалеко от одного из сел Львовского района. По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 с примечанием „Самоубийство“. Назначены экспертизы, устанавливаются все обстоятельства смерти”, — сообщила Добровольская.
Ранее в Facebook замдиректора Музея народной архитектуры и быта имени Шептицкого Леся Гарасим сообщила о том, что замдиректора Львовского исторического музея нашли мертвым.
Напомним
Под Киевом нашли мертвым судью Печерского райсуда столицы Віталія Писанця.