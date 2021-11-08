Заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим – поліція відкрила провадження

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“Тіло виявили 7 листопада у лісовому масиві неподалік одного з сіл Львівського району. За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 з приміткою „Самогубство“. Призначені експертизи, встановлюються всі обставини смерті”, — повідомила Добровольська.

Раніше у Facebook заступник директора Музею народної архітектури та побуту імені Шептицького Леся Гарасім повідомила про те, що заступника директора Львівського історичного музею знайшли мертвим.

Нагадаємо

Під Києвом знайшли мертвим суддю Печерського райсуду столиці Віталія Писанця.