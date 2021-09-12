У поліції підтвердили смерть судді Печерського суду столиці

Деталі

Речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова підтвердила факт смерті судді. Однак деталі повідомити відмовилася, адже поліція лише констатувала факт смерті, а розслідуванням буде займатися Державне бюро розслідувань. Наразі отримати коментар бюро не вдалося.

ЗМІ у свою чергу повідомляють про загадкові обставини смерті судді, тіло якого було виявлено в будинку в селі Погреби Броварського району Київської області. Нібито загибелі передував конфлікт з двома людьми, один з яких нібито видає себе за адвоката.