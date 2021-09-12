В полиции подтвердили смерть судьи Печерского суда столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Под Киевом нашли мертвым судью Печерского райсуда столицы Виталия Писанца. В полиции факт смерти судьи УНН подтвердили.
Детали
Пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова подтвердила факт смерти судьи. Однако детали сообщить отказалась, ведь полиция лишь констатировала факт смерти, а расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований. Сейчас получить комментарий бюро не удалось.
СМИ в свою очередь сообщают о загадочных обстоятельствах смерти судьи, тело которого было обнаружено в доме в селе Погребы Броварского района Киевской области. Якобы гибели предшествовал конфликт с двумя людьми, один из которых якобы выдает себя за адвоката.