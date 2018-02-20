Замглавы МИД: Беларусь не может участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. МИД Украины считает, что участие Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе не возможно, поскольку эта страна является членом “Организации Договора о коллективной безопасности” — военного блока, который возглавляет РФ. Об этом в эфире “5 канала” сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНН.
Замглавы МИД сказал: “Насколько я знаю, Беларусь не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то вполне логично, чтобы страны ОДКБ также не участвуют в миссии”.
Чиновница также указала на то, что Украина и западные партнеры не собираются играть по правилам, которые пытается навязать Кремль.
“Они постоянно пытаются продвигать идею, что мы должны вести все диалоги с группировками „ЛНР“ и „ДНР“. Понятно, что „ЛНР“ и „ДНР“ не является стороной конфликта. Это понятно не только нам, а всем нашим западным партнерам”, — сообщила Зеркаль.
Она подчеркнула, что Украина настаивает на поэтапном размещения миротворческого контингента, начиная с неконтролируемого участка российско-украинской границы.
“Сейчас я думаю, самое главное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время”, — добавила она.
Как сообщал УНН, после принятия политического решения о миротворческой миссии ООН в Донбассе ее развертывания займет не менее 6-10 месяцев. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.