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Замглавы МИД: Беларусь не может участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе

Замглавы МИД: Беларусь не может участвовать в миротворческой миссии ООН в Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9875 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. МИД Украины считает, что участие Беларуси в миротворческой миссии ООН на Донбассе не возможно, поскольку эта страна является членом “Организации Договора о коллективной безопасности” — военного блока, который возглавляет РФ. Об этом в эфире “5 канала” сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает УНН.

Замглавы МИД сказал: “Насколько я знаю, Беларусь не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то вполне логично, чтобы страны ОДКБ также не участвуют в миссии”.

Чиновница также указала на то, что Украина и западные партнеры не собираются играть по правилам, которые пытается навязать Кремль.

“Они постоянно пытаются продвигать идею, что мы должны вести все диалоги с группировками „ЛНР“ и „ДНР“. Понятно, что „ЛНР“ и „ДНР“ не является стороной конфликта. Это понятно не только нам, а всем нашим западным партнерам”, — сообщила Зеркаль.

Она подчеркнула, что Украина настаивает на поэтапном размещения миротворческого контингента, начиная с неконтролируемого участка российско-украинской границы.

“Сейчас я думаю, самое главное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время”, — добавила она.

Как сообщал УНН, после принятия политического решения о миротворческой миссии ООН в Донбассе ее развертывания займет не менее 6-10 месяцев. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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