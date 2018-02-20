Заступник голови МЗС: Білорусь не може брати участь у миротворчій місії ООН на Донбасі

Заступник голови МЗС сказала: “Наскільки я знаю, Білорусь не вийшла з ОДКБ і є членом цієї організації. А якщо ми виключаємо НАТО, то дуже логічно, щоб країни ОДКБ також не брали участь у місії”.

Чиновниця також вказала на те, що Україна і західні партнери не збираються грати за правилами, які намагається нав’язати Кремль.

“Вони постійно намагаються просувати ідею, що ми повинні вести всі діалоги з угрупованнями „ЛНР“ і „ДНР“. Зрозуміло, що „ЛНР“ і „ДНР“ не є стороною конфлікту. Це зрозуміло не тільки нам, а всім нашим західним партнерам”, — повідомила Зеркаль.

Вона підкреслила, що Україна наполягає на поетапному розміщення миротворчого контингенту, починаючи з неконтрольованого ділянки українсько-російського кордону.

“Зараз я думаю, найголовніше, що миротворці мають бути на кордоні України з РФ, і як розгортатиметься місія поетапно. Дискусія з цього приводу триває вже деякий час”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, після прийняття політичного рішення про миротворчу місію ООН на Донбасі її розгортання займе щонайменше 6-10 місяців. Про це повідомив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін.