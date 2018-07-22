Заместитель главы Пентагона скептически оценивает перспективы денуклеаризации КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Заместитель главы Пентагона Джон Руд скептически оценивает перспективы того, что КНДР предпримет шаги на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, однако он надеется на то, что это произойдет. Свою позицию на этот счет он обозначил в пятницу на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо), стенограмму высказываний распространила пресс-служба Минобороны США, информирует УНН.
Говоря о нацеленности лидера КНДР Ким Чен Ына на экономический рост своей страны, Руд заявил, что это “дает надежду на то, что на сей раз мы имеем дело с совершенно другим лидером, нежели его отец и дед”. “Я смотрю на денуклеаризацию с глубоким скепсисом, однако я надеюсь на нее”, — отметил он.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам встречи в Сингапуре в июне подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.
Как сообщал УНН, в КНДР проведут первую за три года амнистию заключенных.