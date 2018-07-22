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Заступник глави Пентагону скептично оцінює перспективи денуклеаризації КНДР

Заступник глави Пентагону скептично оцінює перспективи денуклеаризації КНДР

Київ • УНН

 • 7478 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Заступник глави Пентагону Джон Руд скептично оцінює перспективи того, що КНДР вживе заходів на шляху до денуклеаризації Корейського півострова, проте він сподівається на те, що це станеться. Свою позицію з цього приводу він окреслив в п’ятницю на форумі з питань безпеки в Аспені (штат Колорадо), стенограму висловлювань розповсюдила прес-служба Міноборони США, інформує УНН.

Говорячи про націленість лідера КНДР Кім Чен Ина на економічне зростання своєї країни, Руд заявив, що це “дає надію на те, що цього разу ми маємо справу з абсолютно іншим лідером, ніж його батько і дід”. “Я дивлюся на денуклеаризацію з глибоким скепсисом, проте я сподіваюся на неї”, — зазначив він.

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин за підсумками зустрічі в Сінгапурі в червні підписали спільний документ. У ньому, зокрема, Пхеньян оголосив про готовність піти на повну денуклеаризацію Корейського півострова, а Сполучені Штати зобов’язалися у відповідь надати КНДР гарантії безпеки. Наміри сторін в підсумковому комюніке сінгапурського саміту не конкретизуються.

Як повідомляв УНН, у КНДР проведуть першу за три роки амністію ув’язнених.

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