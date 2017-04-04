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Заместитель директора МВФ от Украины прокомментировал выделение транша

Заместитель директора МВФ от Украины прокомментировал выделение транша

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Выделение очередного транша кредита в 1 миллиард долларов по программе сотрудничества с Международным валютным фондом является признаком доверия. Кредит пойдет в золотовалютный резерв Национального банка и повысит уровень резервов НБУ. Об этом сообщил заместитель директора МВФ от Украины Владислав Рашкован в интервью Голосу Америки, передает УНН.

"Это однозначно признак доверия, потому что все реформы, которые должны быть, осуществлены, макроэкономическая стабилизация, финансовая стабилизация, начало некоторых реформ, они были отмечены директорами в такое трудное время с безопасностью. Только одна страна не поддержала", - отметил он.

"Этот кредит пойдет в золотовалютный резерв Национального банка и повысит уровень резервов Национального банка. Это очень важно, потому что повышение резервов также является одной из целей этой программы расширенного финансирования для предотвращения будущих кризисов в Украине", - подчеркнул В.Рашкован.

По его словам, эта программа - карта реформ. Это не реформы МВФ. Это реформы, которые украинский Президент, правительство, Национальный банк, другие агентства воплощают в жизнь в Украине. МВФ только поддерживает эти реформы благодаря своему финансированию, рассказал он.

"Это исторический просмотр для Украины, потому что в Украине было много программ, но Украина никогда не проходила третьего пересмотра, не получала четвертый транш еще в истории - 25 лет. Следующий шаг - это готовиться к четвертому пересмотру. Все директора отметили, что для этого пересмотра надо ускорить структурные реформы и поддерживать ту макроэкономическую финансовую стабилизацию, которая уже достигнута. Эти реформы будут включать земельную реформу, пенсионную реформу, дальнейшую фискальную консолидацию, реформу фискальной службы, продолжение антикоррупционной реформы и реформу общественного сектора", - подчеркнул В.Рашкован.

"МВФ оценивает очень уважительно реформы банковского сектора и институциональную независимость Национального банка, которая была достигнута в течение действия этой программы", - заявил он.

Напомним, 3 апреля Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр экономической программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), что позволит выделение Украине транша в 1 млрд долл. по программе сотрудничества.

Также Совет директоров МВФ завершил консультации 2016 года с Украиной в соответствии со Статьей IV.

Ранее НБУ пересмотрел предыдущие макропрогнозы с учетом эффекта блокады ОРДЛО и предоставил их для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015 года. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена ​​Украине 30 апреля 2014 года.

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