Заместитель директора МВФ от Украины прокомментировал выделение транша

"Это однозначно признак доверия, потому что все реформы, которые должны быть, осуществлены, макроэкономическая стабилизация, финансовая стабилизация, начало некоторых реформ, они были отмечены директорами в такое трудное время с безопасностью. Только одна страна не поддержала", - отметил он.

"Этот кредит пойдет в золотовалютный резерв Национального банка и повысит уровень резервов Национального банка. Это очень важно, потому что повышение резервов также является одной из целей этой программы расширенного финансирования для предотвращения будущих кризисов в Украине", - подчеркнул В.Рашкован.

По его словам, эта программа - карта реформ. Это не реформы МВФ. Это реформы, которые украинский Президент, правительство, Национальный банк, другие агентства воплощают в жизнь в Украине. МВФ только поддерживает эти реформы благодаря своему финансированию, рассказал он.

"Это исторический просмотр для Украины, потому что в Украине было много программ, но Украина никогда не проходила третьего пересмотра, не получала четвертый транш еще в истории - 25 лет. Следующий шаг - это готовиться к четвертому пересмотру. Все директора отметили, что для этого пересмотра надо ускорить структурные реформы и поддерживать ту макроэкономическую финансовую стабилизацию, которая уже достигнута. Эти реформы будут включать земельную реформу, пенсионную реформу, дальнейшую фискальную консолидацию, реформу фискальной службы, продолжение антикоррупционной реформы и реформу общественного сектора", - подчеркнул В.Рашкован.

"МВФ оценивает очень уважительно реформы банковского сектора и институциональную независимость Национального банка, которая была достигнута в течение действия этой программы", - заявил он.

Напомним, 3 апреля Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр экономической программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF), что позволит выделение Украине транша в 1 млрд долл. по программе сотрудничества.

Также Совет директоров МВФ завершил консультации 2016 года с Украиной в соответствии со Статьей IV.

Ранее НБУ пересмотрел предыдущие макропрогнозы с учетом эффекта блокады ОРДЛО и предоставил их для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015 года. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена ​​Украине 30 апреля 2014 года.