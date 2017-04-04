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Заступник директора МВФ від України прокоментував виділення траншу

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Виділення чергового траншу кредиту в 1 мільярд доларів за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом є ознакою довіри. Кредит піде у золотовалютний резерв Національного банку та підвищить рівень резервів НБУ. Про це повідомив заступник директора МВФ від України Владислав Рашкован в інтерв'ю Голосу Америки, передає УНН.

“Це однозначно ознака довіри, тому що усі реформи, які повинні бути, зроблені, макроекономічна стабілізація, фінансова стабілізація, початок деяких реформ, вони були відмічені директорами у такий важкий час з безпекою. Тільки одна країна не підтримала”, — зазначив він.

“Цей кредит піде у золотовалютний резерв Національного банку та підвищить рівень резервів Національного банку. Це дуже важливо, бо підвищення резервів також є однією з цілей цієї програми розширеного фінансування для унеможливлення майбутніх криз в Україні”, — підкреслив В.Рашкован.

За його словами, ця програма — карта реформ. Це не реформи МВФ. Це реформи, які український президент, уряд, Національний банк, інші агенції втілюють в життя в Україні. МВФ тільки підтримує ці реформи завдяки своєму фінансуванню, розповів він.

“Це історичний перегляд для України, тому що в України було багато програм, але Україна ніколи не проходила третього перегляду, не отримувала четвертий транш ще в історії — 25 років. Наступний крок — це готуватися до четвертого перегляду. Усі директори відмітили, що для цього перегляду треба прискорити структурні реформи та підтримувати ту макроекономічну фінансову стабілізацію, яка вже досягнута. Ці реформи будуть включати земельну реформу, пенсійну реформу, подальшу фіскальну консолідацію, реформу фіскальної служби, продовження антикорупційної реформи та реформу громадського сектору”, — наголосив В.Рашкован.

“МВФ оцінює дуже поважно реформи банківського сектору та інституційну незалежність Національного банку, яка була досягнута упродовж дії цієї програми”, — заявив він.

Нагадаємо, 3 квітня Рада директорів МВФ завершила третій перегляд економічної програми України в рамках механізму
розширеного фінансування (EFF), що дозволить виділення Україні траншу в 1 млрд дол. за програмою співпраці.

Також Рада директорів МВФ завершила консультації 2016 року з Україною відповідно до Статті IV.

Раніше НБУ переглянув попередні макропрогнози з урахуванням ефекту блокади ОРДЛО і надав їх для ознайомлення МВФ в рамках перегляду макроекономічних прогнозів програми співпраці Фонду з Україною.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою “Механізм розширеного фінансування (EFF)” 11 березня 2015 року. Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.

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