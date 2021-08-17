Заместитель Черниговского облсовета поддержал вдову Давыденко в борьбе с "Кернел" за семейную агрокомпанию

Блауш с сожалением констатировал, что после смерти мужа Людмила Давыденко осталась один на один в войне с агрогигантом “Кернел”, который отобрал у ее семьи “Агродом”. Зато депутаты-коллеги Валерия Давыденко только “молча лайкают ее посты”.

“Обидно за то, что в этой борьбе вы одна, а так называемые прихлебатели постоянно прикрываются именем вашего покойного мужа, которых он кстати сделал депутатами под названием „наш край“ — сидят молча, или как некоторые только лайкают ваши посты.

Я кстати сказал об этом на последней сессии областного совета. Они все так яро кричат о защите простых людей, в то же время, не могут встать на защиту мамы, детей и вдовы, своего покойного лидера. Это же в силу каких причин?! Не без интереса, я уверен. Так же им будет дело до людей... Ваша ситуация — это лакмусовая бумага, для этой так называемой „команды“ нашего краха”, — отметил Блауш.

В свою очередь заместитель облсовета отметил, что он и “Радикальная партия”, которую он представляет — не прячутся и открыто поддерживают Давыденко.

“Кстати даже Олег Ляшко, на всех телеканалах говорит о вашей ситуации и поручил нашей команде включаться везде где мы можем вас поддержать. Хотя фактически вы были оппонентами на выборах по 208.

Считаю, что каждый уважающий себя член партии и человек из команды Давыденко, должен задать вопрос нынешней элите и руководству партии в области. А в пределах своих сил встать на защиту и поддержать вас. Справедливость Восторжествует! Желаю, чтобы это произошло скорей”, — резюмировал Блауш.

В контексте

В мае прошлого года стало известно о смерти народного депутата Валерия Давыденко, чья жизнь была неразрывной с агрокомпанией “Агродом” в Черниговской области, которую он развивал последние 20 лет. Смертью политика воспользовался агрохолдинг “Кернел” Андрея Веревского, который по формальным основаниям сразу установил контроль на семейной компанией Давыденко и отодвинул от управления компанией мать покойного Валентина Давыденко.

Вдова Людмила Давыденко на днях заявила, что борьба с “Кернел” продолжается и уже есть юридические победы в пользу ее семьи. Также она отмечает, что против “Кернел” готовы иски в международные суды, ведь по ее словам, “речь идет о восстановлении справедливости и защита бизнеса, созданного много лет назад и имеет большое значение для Черниговской области! И дело „Агродома“ очень показательно уже для всей Украины”.