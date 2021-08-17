Заступник Чернігівської облради підтримав вдову Давиденко у боротьбі з "Кернел" за родинну агрокомпанію

ukru
17 березня, 19:38 • 109140 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 151425 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 220173 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 176192 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 171627 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 187557 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 154687 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160152 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176622 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 222052 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 87118 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 80471 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 76159 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 104143 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 68352 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 220167 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 181994 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 277864 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 273439 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 400599 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 77072 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 84011 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 80539 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 106413 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 116039 перегляди
Актуальне
Заступник Чернігівської облради підтримав вдову Давиденко у боротьбі з "Кернел" за родинну агрокомпанію

Заступник Чернігівської облради підтримав вдову Давиденко у боротьбі з "Кернел" за родинну агрокомпанію

Київ • УНН

 • 20008 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Заступник Чернігівської облради Дмитро Блауш прокоментував заяву вдови народного депутата Валерія Давиденко Людмили і назвав її боротьбу за родинну агрокомпанію “Агродім” лакмусовим папером, повідомляє УНН.

Блауш з прикрістю констатував, що після смерті чоловіка Людмила Давиденко залишилася один на один у війні з агрогігантом “Кернел”, який відібрав у її родини “Агродім”. Натомість депутати-колеги Валерія Давиденко лише “мовчки лайкають її пости”.

“Прикро за те, що у цій боротьбі ви одна, а так звані прихлєбателі, що постійно прикриваються ім’ям вашого покійного чоловіка, котрих він доречі зробив депутатами під назвою „наш край“ — сидять мовчки, або як деякі лише лайкають ваші пости.

Я доречі сказав про це на останній сесії обласної ради. Вони всі так яро кричать про захист простих людей, в той же час, не можуть стати на захист мами, дітей та вдови, свого покійного лідера. Це ж в силу яких причин?! Не без зацікавлення, я впевнений. Так само їм буде діло до людей... Ваша ситуація — це лакмусовий папір, для цієї так званої „команди“ нашого краху”, — зауважив Блауш.

Своєю чергою заступник облради наголосив, що він і “Радикальна партія”, яку він представляє — не ховаються і відкрито підтримують Давиденко.

“Доречі навіть Олег Ляшко, на всіх телеканалах говорить про вашу ситуацію та доручив нашій команді включатись всюди де ми можемо вас підтримати. Хоча фактично ви були опонентами на виборах по 208.

Вважаю, що кожен поважаючий себе член партії та людина з команди Давиденка, має задати питання нинішній еліті та керівництву партії в області. А в межах своїх сил стати на захист та підтримати вас. Справедливість Восторжествує! Бажаю, щоб це сталося найскоріше”, — резюмував Блауш.

В контексті

У травні минулого року стало відомо про смерть народного депутата Валерія Давиденко, чиє життя було нерозривним з агрокомпанією “Агродім” на Чернігівщині, яку він розвивав останні 20 років. Смертю політика скористався агрохолдинг “Кернел” Андрія Веревського, який з формальних підстав одразу встановив контроль на родинною компанією Давиденко і посунув від управління компанією мати покійного Валентину Давиденко.

Вдова Людмила Давиденко на днях заявила, що боротьба з “Кернел” продовжується і вже є юридичні перемоги на користь її родини. Також вона зауважує, що проти “Кернел” готові позови до міжнародних судів, адже за її словами, “йдеться про відновлення справедливості та захист бізнесу, який було створено багато років тому і який має велике значення для Чернігівщини! І справа „Агродому“ є дуже показовою вже для всієї України”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами