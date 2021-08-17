Заступник Чернігівської облради підтримав вдову Давиденко у боротьбі з "Кернел" за родинну агрокомпанію

Блауш з прикрістю констатував, що після смерті чоловіка Людмила Давиденко залишилася один на один у війні з агрогігантом “Кернел”, який відібрав у її родини “Агродім”. Натомість депутати-колеги Валерія Давиденко лише “мовчки лайкають її пости”.

“Прикро за те, що у цій боротьбі ви одна, а так звані прихлєбателі, що постійно прикриваються ім’ям вашого покійного чоловіка, котрих він доречі зробив депутатами під назвою „наш край“ — сидять мовчки, або як деякі лише лайкають ваші пости.

Я доречі сказав про це на останній сесії обласної ради. Вони всі так яро кричать про захист простих людей, в той же час, не можуть стати на захист мами, дітей та вдови, свого покійного лідера. Це ж в силу яких причин?! Не без зацікавлення, я впевнений. Так само їм буде діло до людей... Ваша ситуація — це лакмусовий папір, для цієї так званої „команди“ нашого краху”, — зауважив Блауш.

Своєю чергою заступник облради наголосив, що він і “Радикальна партія”, яку він представляє — не ховаються і відкрито підтримують Давиденко.

“Доречі навіть Олег Ляшко, на всіх телеканалах говорить про вашу ситуацію та доручив нашій команді включатись всюди де ми можемо вас підтримати. Хоча фактично ви були опонентами на виборах по 208.

Вважаю, що кожен поважаючий себе член партії та людина з команди Давиденка, має задати питання нинішній еліті та керівництву партії в області. А в межах своїх сил стати на захист та підтримати вас. Справедливість Восторжествує! Бажаю, щоб це сталося найскоріше”, — резюмував Блауш.

В контексті

У травні минулого року стало відомо про смерть народного депутата Валерія Давиденко, чиє життя було нерозривним з агрокомпанією “Агродім” на Чернігівщині, яку він розвивав останні 20 років. Смертю політика скористався агрохолдинг “Кернел” Андрія Веревського, який з формальних підстав одразу встановив контроль на родинною компанією Давиденко і посунув від управління компанією мати покійного Валентину Давиденко.

Вдова Людмила Давиденко на днях заявила, що боротьба з “Кернел” продовжується і вже є юридичні перемоги на користь її родини. Також вона зауважує, що проти “Кернел” готові позови до міжнародних судів, адже за її словами, “йдеться про відновлення справедливості та захист бізнесу, який було створено багато років тому і який має велике значення для Чернігівщини! І справа „Агродому“ є дуже показовою вже для всієї України”.